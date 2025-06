Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um morador Saragoça, em Espanha presenciou uma cena completamente inusitada enquanto fazia compras. O homem, aposentado do cargo de funcionário público da DGA (Direção Geral da Administração Geral do Governo Geral), foi a uma loja da Mercadona como de costume. Ao chegar ao estacionamento, deparou-se com um saco abandonado. O reformado seguiu caminho para estacionar, propondo-se a apanhar o saco depois.

Ao inspecionar o pacote que encontrara no estacionamento, o homem admitiu ter ficado "bastante assustado" ao descobrir que continha uma grande quantidade de notas, mais precisamente 20 mil euros. A descoberta foi tão inesperada quanto chocante, porque jamais imaginara que se depararia com tal situação numa simples ida ao supermercado, como conta ao jornal Heraldo Aragon.

“Peguei o carrinho, entrei no supermercado e, na fila do caixa, abri o saco. Quando vi o conteúdo, levei um susto: era uma montanha de maços de notas, com mais de 30 centímetros de altura. Rapidamente, fechei o carrinho e o cobri-o com a ração para gatos que tinha comprado. Imediatamente contactei a Polícia Nacional e, enquanto eles chegavam, o dono do dinheiro procurava-o no estacionamento”, revelou.

"Dei um abraço no cavalheiro quando ele voltou e agradeceu-me; até eu fiquei emocionado com o momento", explicou o homem.