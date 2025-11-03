Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia da detenção foi avançada pela RTP.

Segundo a PSP, cerca das 21h20, foram registados disparos na via pública. O suspeito tentou fugir numa viatura com dez pessoas a bordo (homens, mulheres e crianças). Durante a perseguição, abandonou vários objetos na estrada, incluindo uma arma de fogo, duas munições e um carregador vazio. No local do tiroteio foi encontrado um invólucro deflagrado de calibre 6.35 mm.

O suspeito será ouvido pelas autoridades judiciais na segunda-feira. A PSP montou um perímetro de segurança e continua a investigação no local.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.