O conglomerado Daily Mail & General Trust (DMGT), propriedade de Jonathan Rothermere e dono do jornal, anunciou que planeia fazer um investimento substancial no Telegraph com o objetivo de acelerar a expansão internacional. Esta aquisição, se for concluída, poderia dar origem a um dos maiores grupos de média de direita do Reino Unido.

Em concreto, a DMGT está em conversações com a RedBird IMI, a avneutra entre os Emirados Árabes Unidos e a empresa de private equity norte-americana RedBird Capital Partners, que controla o Telegraph.

Ambas as partes indicaram que esperam que este processo se concretize rapidamente, embora se estime que o acordo seja submetido a uma investigação pelo regulador da concorrência.

As duas partes estão em negociações exclusivas para "finalizar os termos da transação e preparar a documentação regulatória necessária", precisou a DMGT em comunicado.

Um porta-voz da RedBird IMI observou que a DMGT e a RedBird IMI trabalharam "com rapidez" para chegar ao acordo anunciado hoje.

