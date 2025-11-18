Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Na sequência de uma denúncia relacionado com o furto de pinhas, os militares da GNR deslocaram-se ao local, no interior de uma propriedade, onde desenvolveram diligências policiais que permitiram localizar e intercetar os suspeitos na posse de 186 quilos de pinhas furtadas, revela o comunicado enviado às redações.
A ação culminou na detenção do suspeito de 17 anos e na identificação do jovem de 15 anos, bem como na apreensão do material roubado, avaliado em cerca de 206 euros.
Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Benavente e ao Tribunal de Família e Menores de Santarém.

