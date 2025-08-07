Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PJ, o fogo terá sido iniciado com recurso a chama direta e papéis para acelerar a combustão, numa altura em que o risco de incêndio florestal na região era elevado.

As chamas alastraram rapidamente, colocando em perigo uma vasta área de floresta e várias instalações industriais situadas nos limites e interior da zona afetada.

O incêndio foi detetado precocemente e combatido com rapidez pelos Bombeiros de Macieira da Maia, evitando danos mais graves.

O suspeito, residente na zona e sem antecedentes por este tipo de crime, foi detido pela Diretoria do Norte da Polícia Judiciária, com a colaboração da GNR – Posto Territorial da Maia. Vai agora ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.