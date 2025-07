Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, "os crimes ocorreram com a diferença de escassos minutos, com o mesmo modo de atuação, nomeadamente ameaça aos funcionários com arma de fogo, resultando na subtração aos referidos estabelecimentos de valores na ordem dos milhares de euros, e ainda tabaco e outros bens". Assim sendo, estão em causa crimes de roubo agravado, furto e falsificação ou contrafação de documentos.

O primeiro homem foi detido no passado dia 4 de junho, e também tem antecedentes criminais "de violência doméstica e de crimes contra a honra". Já o mais recente detido, de 38 anos, tem antecedentes criminais por crimes de "idêntica natureza e por crimes contra a segurança das comunicações". Vai ser presente à autoridade judiciária competente para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.