No mesmo comunicado a PJ refere que o homem tinha 47 anos e era estrangeiros, residente legal em Portugal, acrescenta ter sabido dos factos 24 de outubro "iniciando-se de imediato diligências urgentes que permitiram recolha de relevante acervo de prova e a detenção fora de flagrante delito".
A enteada de 13 anos era uma das suas vítimas "sujeita a atos sexuais de relevo dentro da sua própria casa, desde os 10 anos de idade." E, refere a PJ, que "outra menor, de 14 anos, terá sido violada por duas vezes durante esta última semana, numa moradia a que o suspeito tinha acesso, propriedade de uns amigos que lhe confiaram a chave para verificação do correio e manutenção".
O homem foi proibido de contactar com as vítimas e além de estar proibida a saída imediata da sua habitação, deve apresentar-se duas vezes por mês nos posto da GNR de Peniche.
