Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um homem de 58 anos foi detido, no dia 29 de outubro, pela PSP de Leiria, por suspeita dos crimes de violência doméstica e resistência e coação sobre funcionário, depois de agredir a esposa e tentar atacar os agentes que acorreram ao local.

De acordo com o Comando Distrital de Leiria, o caso ocorreu na residência do casal, na freguesia de Marrazes. O suspeito terá agredido fisicamente a mulher, de 54 anos, com grande violência, tentando estrangulá-la por duas vezes. A vítima conseguiu libertar-se e refugiar-se na cozinha, onde pediu ajuda à polícia.

Momentos depois, o homem deslocou-se à garagem, afirmando em tom intimidatório que iria buscar um machado. À chegada da PSP, tentou novamente aproximar-se da vítima com intenção de a agredir, sendo impedido pelos agentes. O detido reagiu de forma violenta, tentando agredir os polícias, acabando por ser imobilizado e detido.

Se é vítima de violência doméstica ou conhece alguém em risco, denuncie.

Ligue 800 202 148 (Linha Nacional de Emergência Social - gratuita e disponível 24h).

Em caso de emergência, ligue 112.

Na entrada da residência foi encontrado e apreendido um machado de grandes dimensões.

O suspeito passou a noite detido nas instalações da PSP de Leiria e foi presente ao Tribunal Judicial de Leiria, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa — prisão preventiva.

A vítima relatou que sofre violência doméstica há cerca de dez anos, tendo já apresentado uma denúncia anterior quando o casal residia na Figueira da Foz.

Em comunicado, a PSP de Leiria sublinha o compromisso com a proteção das vítimas de violência doméstica, apelando à denúncia deste tipo de crimes e repudiando qualquer forma de agressão a agentes no exercício das suas funções.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.