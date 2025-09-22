Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O suspeito encontrava-se no Reino Unido desde abril, tendo sido localizado este mês em Espanha, onde foi detido pelas autoridades locais. Posteriormente, foi entregue em Portugal, na fronteira terrestre do Caya/Elvas, e levado a julgamento no Tribunal de Instrução Criminal da Comarca da Amadora.

O indivíduo está indiciado pela prática de crimes de acesso ilegítimo a sistemas informáticos, burla informática e branqueamento de capitais, com base em provas reunidas desde 2024, que indicam a existência de uma estrutura que utilizava plataformas de jogo online para branqueamento de fundos.

Após o primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

