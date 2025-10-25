Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A operação levou à maior apreensão de drogas de perda de peso contrabandeadas registada mundialmente por uma agência de aplicação da lei, segundo a Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA).

Foram apreendidas dezenas de milhares de canetas de perda de peso vazias, prontas a ser preenchidas, ingredientes químicos brutos e mais de 2.000 canetas não licenciadas de Retatrutide e Tirzepatide, destinadas a clientes. Estima-se que o material apreendido tenha um valor superior a 250.000 libras. As autoridades também encontraram 20.000 libras em dinheiro, possivelmente ligados ao tráfico, e equipamento sofisticado de embalagem e fabrico.

Andy Morling, responsável pela unidade de execução criminal da MHRA, alertou que estes produtos são “não testados, não autorizados e potencialmente letais”, aconselhando as pessoas a só comprarem medicamentos em farmácias registadas.

O Secretário da Saúde, Wes Streeting, afirmou à BBC que “esta é uma vitória na luta contra os criminosos que colocam vidas em risco. Não enriqueçam quem não se preocupa com a vossa saúde.”

Em Inglaterra, as injeções de Mounjaro estão disponíveis em consultas de clínica geral, mas apenas sob critérios rigorosos: para pessoas com IMC igual ou superior a 40 (ou 37,5 se de grupo étnico minoritário) e quatro de cinco condições de saúde, incluindo diabetes tipo 2, hipertensão, doença cardíaca e vascular, colesterol elevado e apneia do sono.

