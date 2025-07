A entrada para o festival "com propósito social" é gratuita e a programação pode ser encontrada no site do evento.

Segundo divulgado às redações, os showcookings são divididos em três formatos distintos: "Tradição, conduzidos por pessoas da comunidade e dedicados a pratos com raízes locais; Fusão, que juntam chefs profissionais a membros da comunidade para criar interpretações conjuntas de receitas; e Chefs, protagonizados por nomes reconhecidos da gastronomia nacional".

No showcooking da Fusão está confirmada a presença da chef Justa Nobre e Tia Cátia (13 de setembro), Chakall e Nuno Bergonse (14 de setembro). No showcooking chefs, está confirmado, o chef Rui Ribeiro (14 de setembro).

No formato Tradição, está presente a "cozinheira da comunidade", Tia Emília Cardoso, assim como "momentos formativos e participativos".

No dia 12, pelas 21h00, Constança Cordeiro, bartender "reconhecida" pelos projetos Toca da Raposa e UNI, apresenta "um workshop de cocktails", que também inclui uma formação "dinamizada por uma pessoa da comunidade"

O Palco Tertúlia é o "espaço de diálogo, onde a gastronomia serve de ponto de partida para conversas fundamentais sobre sustentabilidade, igualdade, identidade e inclusão".

Além dos workshops de cozinha, nos dias 12, 13 e 14 vai haver conversas subordinadas a temas tão diferentes quanto Género e Gastronomia, com Joana Barrios (atriz e gastrónoma), da chef Marlene Vieira, ou Gastronomia e Expressão Cultural e até conversas sobre a Amadora pretende dar a conhecer "casos de sucesso da Amadora", tanto na gastronomia, como na música e outras artes, no desporto, entre outros exemplos de elementos da comunidade que podem ser "fonte de inspiração" para muitos outros.