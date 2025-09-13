Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A população do condado de Tulcea, junto ao Danúbio e à fronteira com a Ucrânia, foi alertada para se proteger, avança a agência Reuters. O drone foi acompanhado até desaparecer do radar a cerca de 20 km a sudoeste da vila de Chilia Veche, sem sobrevoar áreas habitadas nem representar perigo imediato.

O incidente surge num contexto de crescentes tensões nos países vizinhos da Ucrânia: fragmentos de drones russos têm caído repetidamente em território romeno desde o início da guerra. Três dias antes, a Polónia também tinha abatido drones russos no seu espaço aéreo, levando ao reforço de patrulhas aéreas e ao encerramento temporário do aeroporto da cidade de Lublin.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A NATO anunciou planos para reforçar a defesa do flanco leste da Europa, após estes incidentes, que marcaram os primeiros disparos conhecidos de um membro da aliança ocidental na guerra da Rússia contra a Ucrânia.

Este ano, a Roménia aprovou uma lei que permite ao exército abater drones que entrem ilegalmente no espaço aéreo em tempo de paz, com base no nível de ameaça e risco para pessoas e bens, embora ainda não existam regras de aplicação definidas.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.