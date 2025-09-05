Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O vencedor de dois óscares, Denzel Washington, revelou numa entrevista à GQ não assistir a filmes o que provocou risos entre a equipa, revela a CNN Entertainment.

O ator é um dos mais conceituados de Hollywood e, segundo contas do próprio, conta com um repertório cinematográfico de 50 produções.

"Eu não vejo filmes. Não vejo mesmo", afirmou o ator norte-americano. O colega de elenco, A$AP Rocky, sugeriu que o motivo pudesse estar ligado ao volume de filmes do ator americano, Denzel Washington não concordou como ainda acrescentou que estava "cansado de filmes".

O filho do ator, John David Washington, foi também chamado à conversa pela ligação a A$AP Rocky depois do filme "Monster" e perante a pergunta do pai à relação entre os dois, Spike Lee não perdeu a oportunidade de fazer uma piada e lembru que Denzel Washington "não vê filmes".

O filme com Spike Lee é o quinto da carreira do ator que quando questionado acerca do seu filme favorito, respondeu que é sempre o próximo por não "estar interessado no passado" acrescentando que nunca viu nenhum do início ao fim.

Denzel Washington está a promover o filme, “Highest 2 Lowest" (Luta de classes) , juntamente com A$AP Rocky e dirigido por Spike Lee. A produção é um remake do filme japonês de Akira Kurosawa com o mesmo nome. Conta a história de um magnata da música que enfrenta um dilema moral de vida ou morte durante um sequestro.