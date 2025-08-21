Num comunicado divulgado aos jornalistas, a defesa de Bolsonaro também salientou que foram cumpridas as medidas cautelares previamente impostas ao ex-Presidente investigado por tentativa de Golpe de Estado e outros crimes, uma versão que contraria o relatório da Polícia Federal, tornado público na quarta-feira.

O advogado Paulo Cunha Bueno, que faz parte da equipa de defesa, também afirmou aos media locais que Bolsonaro recebeu uma proposta de pedido de asilo na Argentina “há mais de um ano e meio”, mas que “não aceitou”. Bueno referia-se ao documento encontrado pelos polícias no telemóvel de Bolsonaro com um pedido de asilo político cujo remetente era o Presidente argentino, Javier Milei.

A investigação da polícia brasileira revelou que o documento de 33 páginas, sem data e sem assinatura, solicitava asilo para Bolsonaro na Argentina.

O texto, sem data nem assinatura, mas dirigido ao Presidente argentino, estava no telemóvel de Bolsonaro desde 2024, quando foi alvo das primeiras investigações no caso de golpe de Estado.

O documento obtido pela polícia foi revelado com as conclusões da investigação na noite de quarta-feira por decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro Alexandre de Moraes, que também “determinou que a defesa do ex-Presidente preste esclarecimentos, no prazo de 48 horas”, sobre o incumprimento de “medidas cautelares, a reiteração de condutas ilícitas e a existência de risco de fuga”.