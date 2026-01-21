Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Pedro Pinto começou por destacar a escolha que, na sua perspetiva, se coloca aos portugueses: entre “quer ou não quer o socialismo”. “A direita tem uma oportunidade única de derrotar o socialismo em Portugal. Ambos sabemos, e falámos disso muitas vezes, como o socialismo deixou o nosso país”, afirmou, responsabilizando o PS por questões como imigração, desigualdade e “insegurança” nas ruas.

Pedro Pinto sublinhou que não se pode criticar o PS e, ao mesmo tempo, não apoiar André Ventura. “Ou então o primeiro-ministro andou a enganar os portugueses. E agora? O que é que vão fazer no dia 8?”, provocou, referindo-se a Montenegro como presidente do PSD e salientando que este é o momento de decisão.

Luís Montenegro respondeu lembrando que houve uma espécie de “primeira volta” das legislativas em 2024, em que a Aliança Democrática (AD) ganhou e estabilizou a governação, enquanto o Chega e o PS se uniram para derrubar o Governo.

Pedro Pinto replicou acusando Montenegro de ter “memória curta”, recordando que não foi o PS nem o Chega que demitiram o anterior Governo, mas sim o próprio primeiro-ministro, que submeteu uma moção de confiança sabendo que esta seria chumbada. O dirigente do Chega afirmou ainda que o “parceiro preferencial” de Montenegro continua a ser o PS e acusou o líder do Governo de não responder à questão inicial: “Não basta dizermos que somos o Ronaldo e depois jogamos à defesa.”

O primeiro-ministro, por sua vez, respondeu recordando que, em matéria de pontes políticas, o Chega foi o partido que mais negociou com o PS no último Orçamento do Estado, contabilizando 82 pontes. Pedro Pinto rebateu dizendo que o Chega estabelece pontes “até com o diabo”, desde que sirvam para melhorar a vida dos portugueses, acrescentando denúncias de mais de cinco mil emigrantes que não conseguiram votar, devido a consulados fechados ou à necessidade de se deslocarem a outros países. “Isto é brincar com quem expulsámos do nosso país à procura de uma vida melhor”, afirmou.

Luís Montenegro reconheceu que a questão dos votos dos emigrantes é “da maior importância” e garantiu que conhece bem o assunto devido aos anos de experiência como deputado.

O primeiro-ministro acrescentou que o Governo já propôs, por diversas vezes, a implementação experimental do voto eletrónico para facilitar a participação eleitoral dos cidadãos no estrangeiro, sublinhando que “foi feito um esforço máximo para possibilitar o voto dos emigrantes” na primeira volta das presidenciais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.