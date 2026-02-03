Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a ministra, um grande número de militares já está posicionado na zona de Coimbra, atuando sob coordenação da Proteção Civil distrital e regional, com toda a logística organizada, incluindo locais de abrigo, transporte, alimentação e assistência à população. Maria da Graça Carvalho enfatizou que a operação está planeada de forma detalhada para garantir a segurança dos cidadãos, apesar de, neste momento, o risco ser de cheias controladas e não haver avisos de evacuação ativos.

A ministra destacou ainda a gestão das barragens como fundamental para a prevenção das cheias, mencionando que os trabalhos começaram há cerca de três semanas sob supervisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). No caso do rio Mondego, considerado particularmente crítico devido à rapidez com que pode subir, foram realizadas descargas preventivas significativas na barragem da Aguieira. Maria da Graça Carvalho explicou que outros rios apresentam cheias mais lentas, permitindo um controlo mais gradual, mas que a situação permanece complexa devido às descargas provenientes de Espanha, nomeadamente no Tejo, Douro e Guadiana.

Quanto à cooperação com Espanha, a ministra descreveu-a como “minuciosa e perfeita”, embora tenha avisado que será cada vez mais difícil gerir os caudais, dado que o país vizinho enfrenta também níveis elevados de água. A gestão conjunta tem permitido libertações controladas de água nas barragens portuguesas — apenas nos últimos dias, equivalente ao consumo anual de água de todo o país — para criar espaço e reduzir riscos de inundações descontroladas.

Maria da Graça Carvalho reforçou que a população estará protegida quando se aproximarem os pontos críticos, especialmente em Coimbra, onde os períodos de maior atenção coincidem com a maré cheia, prevendo-se os dias mais críticos para quarta-feira e quinta-feira de manhã. A informação sobre caudais e previsões é atualizada hora a hora pelo IPMA e comunicada à Proteção Civil e aos municípios, que têm planos de contingência detalhados e recursos pré-posicionados para agir rapidamente. A ministra concluiu sublinhando que a monitorização e os trabalhos preventivos são contínuos, garantindo que, mesmo com descargas significativas e níveis de água elevados, a segurança da população permanece assegurada.