Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na sexta-feira, pelas 10h30, arranca o Raízes – Festival Literário Transmontano, no "epicentro" dos acontecimentos está o auditório renovado do Mercado Municipal e "estende-se" até ao Parque Urbano Eng. Luís Vaz. O programa "contempla mais de 20 iniciativas" com "lançamentos de livros, recitais, exposições, sessões de autógrafos, homenagens, workshops, debates, e onde caberá também uma vigília poética pela paz", segundo nota enviada às redações.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Benjamin Rodrigues, Presidente do Município de Macedo de Cavaleiros, sublinha que evento almeja a ser "periódico" e pretende "espelhar a imensa riqueza e diversidade cultural dos diferentes territórios transmontanos e das suas gentes".

O dia inaugural começa com a "Hora do Conto" em torno das "lendas e tradições de Trás-os-Montes", segundo comunicado enviado às redações. Pelas 16h30, o encontro com o autor João Pedro Mésseder antecede a inauguração do evento às 18h00.

Programa do Festival Literário de Macedo de Cavaleiros

No sábado, às 10h30, o dia começa com uma "mesa-redonda sobre poesia e paz" com a sessão de lançamento do livro “Natal em casa de Luísa Dacosta”. Depois do Encontro de Escritores Transmontanos, começa o debate “Escrever o interior: literatura e identidade”.

Já depois da homenagem ao autor A. M. Pires Cabral (16h30), e da sessão de autógrafos com Idalina Brito, António Carneiro, C. A. Afonso e Nuno Pires, o Auditório do Mercado acolhe, às 18h30, o lançamento do livro “Macedo de Cavaleiros – 50 séculos de história”, da autoria de A.M. Pires Cabral.

No último dia, "prevê-se" um almoço literário posterior ao passeio ao Azibo, e "fecha os trabalhos" com uma mesa-redonda, dedicada a "encontrar respostas" à pergunta “Ser escritor: porquê”, com Júlia Lello, António Carlos Santos, Alexandre Hoffmann Castela e José Pedro Leite.