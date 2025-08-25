Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida entra em vigor a 26 de agosto e abrange todas as modalidades de correio, encomenda de serviço universal e expresso internacional. Mantêm-se, no entanto, os envios de documentos e ofertas entre particulares até 100 dólares, que não são afetados pela suspensão.

A alteração decorre da revogação do regime de Minimis, determinada por Ordem Executiva de Donald Trump, que começará a aplicar-se a 29 de agosto de 2025. Com esta mudança, todas as remessas passam a estar sujeitas a tarifas alfandegárias.

Estes envios eram até agora o canal preferencial para pequenas e médias empresas europeias exportarem para os EUA, representando 1,36 mil milhões de encomendas no último ano, avaliadas em 64,6 mil milhões de dólares.

Segundo os CTT, citados pelo Observador, será ainda possível recorrer ao serviço Internacional Premium, destinado a clientes contratuais da CTT Expresso, que permite envios até 30 quilos com recolha e entrega ao domicílio, ficando as taxas alfandegárias a cargo dos destinatários.

A empresa sublinha que a suspensão é temporária e que está a desenvolver soluções para adaptar o serviço às novas exigências legais norte-americanas.

A suspensão anunciada pelos CTT insere-se num movimento mais alargado na Europa. Nos últimos dias, várias operadoras postais, incluindo a La Poste (França), a Deutsche Post (Alemanha), a Correos (Espanha), a Poste Italiane (Itália), bem como os serviços postais da Bélgica, Suécia e Dinamarca, decidiram também interromper os envios de bens para os Estados Unidos.