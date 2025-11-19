Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na legenda do vídeo lê-se "Two GOATS" (GOAT é a sigla em inglês para Greatest Of All Time, "O melhor de todos os tempos", em tradução livre). Ao lado dos dois homens estava também Georgina Rodríguez, modelo e noiva de Cristiano Ronaldo.

O futebolista participou esta terça-feira num jantar oferecido pelo presidente dos Estados Unidos, tornando-se no terceiro desportista português a realizar uma visita oficial à Casa Branca, depois do maratonista Carlos Lopes e do basquetebolista Neemias Queta.

O jantar começou por volta das 19h30 locais (00h30 em Portugal continental) e decorreu no mesmo dia em que o chefe de Estado norte-americano recebeu o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, também presidente do Fundo de Investimento maioritário do Al Nassr, clube pelo qual Ronaldo joga atualmente.

A presença do capitão da seleção portuguesa de futebol na Casa Branca surge dois dias depois de Portugal ter garantido a qualificação para o Mundial 2026, onde Ronaldo não jogou e que será organizado de forma conjunta pelos Estados Unidos, México e Canadá, entre 11 de junho e 19 de julho.

