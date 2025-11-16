Logo desde cedo, Portugal mostrou intenções claras. Aos 7 minutos, Renato Veiga inaugurou o marcador e rapidamente se percebeu que a equipa não se contentava com pouco. Embora a Arménia tenha conseguido empatar aos 18′ por Spertsyan, os portugueses reagiram com frieza e talento: Gonçalo Ramos colocou a equipa novamente em vantagem aos 28′, e João Neves brilhou com um primeiro de seus três golos aos 30′, seguido por outro aos 41′.

No segundo tempo, a avalanche continuou. Bruno Fernandes marcou de penálti já nos minutos finais da primeira parte, e logo no segundo tempo concretizou mais dois, incluindo outro penálti, assinando um hat‑trick fulgurante. João Neves completou o seu hat‑trick aos 81′, enquanto Francisco Conceição fechou o festival ofensivo já perto do final. Foi uma demonstração de maturidade e profundidade da equipa: a ausência de Ronaldo não se fez sentir, e os jogadores mais jovens responderam com classe, construindo um resultado histórico e merecido.

Com esta goleada, Portugal garantiu o primeiro lugar do Grupo F nas qualificações europeias, assegurando assim o apuramento direto para a fase final do Mundial de 2026. A festa no Dragão foi completa: a vitória não só confirmou a presença portuguesa no torneio, como o fez com estilo, marcando nove golos e reforçando a confiança na equipa.