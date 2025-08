Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"As cartas, escritas a Epstein por várias pessoas de destaque, terão sido compiladas como presente de aniversário para o 63.º aniversário de Epstein, em 2016. A publicação surge no meio de intensas especulações sobre os laços de Donald Trump com Epstein, que foi encontrado morto numa prisão de Nova Iorque em 2019 e que há muito cultivava um círculo social de celebridades, composto por ricos e poderosos", lê-se num artigo do The Guardian.

Um dos famosos que enviaram uma carta foi o ex-primeiro-ministro de Israel, Ehud Barak. "Não há limites para a sua curiosidade. Que tenha uma vida longa e saudável e que todos nós, seus amigos, possamos desfrutar da sua mesa durante muitos anos", escreveu.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Outro que não se esqueceu de Epstein foi o cineasta Woody Allen, que catalogou os jantares de Epstein na sua casa como "sempre interessantes". Os jantares incluíam "políticos, cientistas, professores, mágicos, comediantes, intelectuais, jornalistas" e "até membros da realeza".

Outros autores das cartas terão incluído o magnata bilionário da comunicação Mortimer Zuckerman, Noam Chomsky e a sua esposa, o físico Lawrence M. Krauss e e o biólogo e matemático de Harvard Martin Nowak.

Refira-se que também Donald Trump foi envolvido neste escândalo, alegadamente por ter participado em festas na casa de Epstein e ter enviado também cartas.