Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O corpo do antigo ministro Couto dos Santos foi encontrado no passado dia 6 de Janeiro num lago no Citygolf, na Senhora da Hora, em Matosinhos, e agora o Ministério Público arquivou o processo de investigação, considerando que a morte deste se deveu a um acidente.

Após a sua morte a mesma foi alvo de uma investigação e agora, apesar do relatório da autópsia indicar que a causa foi indeterminada, os médicos indicam a possibilidade de afogamento após este ter caído ao tentar apanhar uma bola de golfe.

"Resulta que a morte pode ter-se devido a um acidente, não tendo sido recolhidos quaisquer indícios de que esta tivesse intervenção criminosa de terceiros, pelo que os factos não têm relevância jurídico -criminal. Não foi possível apurar a existência de indícios suficientes para a verificação de um crime”, lê-se no despacho de arquivamento do procurador João Paulo Trindade, que o Correio da Manhã teve acesso.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.