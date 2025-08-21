Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A notícia foi avançada pelo canal, sendo que o primeiro frente a frente para as autárquicas em Lisboa entre Carlos Moedas, cuja candidatura integra nomes da coligação entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal, e Alexandra Leitão, candidata pelo PS, Livre, Bloco e PAN, está marcado para 10 de setembro.

Para a mesma semana a SIC Notícias fará também um frente a frente para a corrida no Porto entre Pedro Duarte e Manuel Pizarro.

Lembra-se que as eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.