Segundo o JN, o encontro decisivo entre os dois países decorreu ao final da tarde desta terça-feira. Dessa reunião saiu que a Turquia vai assumir a presidência da COP31, e, por sua vez, a Austrália vai liderar as negociações da cimeira.

A pré-COP, um evento que antecede a conferência climática, será num país do Pacífico - Austrália.

Sem esta decisão, a organização poderia cair para a Alemanha, uma vez que acolhe o secretariado da Convenção-Quadro. A COP32, em 2027, decorrerá na Etiópia.

