Durante o evento, estamos a acompanhar os debates, destacar compromissos e partilhar conteúdos exclusivos sobre as soluções climáticas que podem mudar o nosso futuro comum. Para saber tudo basta acompanhar as redes sociais do 24notícias nomeadamente, Instagram e TikTok.

As novidades diárias são contadas por Alexandra Azevedo, Presidente da Quercus, que faz o relato do evento diariamente a partir de Belém.

No primeiro vídeo desta colaboração a responsável explica em especial a relação da Quercus, que celebra o seu 40º aniversário com a COP e dá-nos pistas sobre o ambiente colaborativo da conferência que também é um lugar de união dos povos.

No segundo vídeo, Alexandra Azevedo reflete sobre as manifestações dos povos indígenas presentes no evento e as razões do seu desencanto com as políticas ambientais. Fala-nos também da visita ao Pavilhão de Eventos Paralelos onde existem iniciativas práticas para ultrapassar alguns dos problemas destas comunidades, nomeadamente a fome.

A Quercus está também presente no evento da Cúpula dos Povos, na Universidade Federal do Pará e é sobre esse tema que reflete o terceiro vídeo em colaboração com o 24notícias.

Organizada por uma ampla rede de movimentos sociais e organizações da sociedade civil, cerca de mil em todo o mundo, é um evento aberto e inclusivo que anima a ação no terreno e chama a atenção para problemas, a empresas e governos. No Brasil juntam-se cerca de 15 mil participantes nesta Cúpula dos Povos e pode saber tudo aqui:

No mais recente vídeo desta colaboração, Alexandra Azevedo regressa ao Pavilhão de Eventos Paralelos para nos falar de duas iniciativas que atuam sobretudo no contexto da agricultura. "Quando há união de vontades e criatividade a mudança acontece", diz a Presidente da Quercus. Conheça os detalhes destes projetos aqui:

Recorde-se que há 286 painéis na COP30, que decorre até ao dia 21 de novembro e o 24notícias vai continuar de olhos postos em Belém. Pode acompanhar tudo nas nossas redes sociais.

