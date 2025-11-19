Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lula da Silva reuniu-se com a ministra do Ambiente de Portugal, Maria da Graça Carvalho, mas também com representantes da Dinamarca, França e Alemanha, para apelar ao fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, avançou o JN.

Nesse sentido, Portugal anunciou a adesão a um roteiro para o abandono dessas fontes de energia, que foi subscrito por mais de 80 países: o "roadmap", que uma espécie de coligação, junta países consumidores e produtores de petróleo e foi incluído no primeiro rascunho da decisão COP30.

Para Graça de Carvalho, a "negociação dentro da COP liderada pelo Brasil, pela presidência e depois ao nível da União Europeia é" algo "que nós queremos e concordamos com a ideia, mas precisamos de ver os detalhes e não queremos embarcar numa ideia ainda difusa de um conjunto de países. O que nós queremos é mesmo um calendário, um documento em que se discuta os detalhes", adiantou.

Ainda agora foi anunciado que vamos gradualmente acabar com o desconto que há no ISP, mas vamos ter muita atenção para que não haja um aumento dos preços dos combustíveis. Para fazer a tal transição justa e de um momento para o outro não haja um aumento, que é para as famílias e as pessoas vulneráveis muito difícil de suportar", admitiu.

