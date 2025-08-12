Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Espera-se para esta terça-feira "tempo quente, com céu pouco nublado, aumentando de nebulosidade nas regiões Norte, Centro, e Alentejo, com condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros e trovoadas, dispersos, a partir do final da manhã, em especial no interior e em zonas montanhosas".

O vento vai ser "fraco, temporariamente fraco a moderado (até 30 km/h) a partir da tarde no litoral oeste, onde predomina de noroeste, e nas terras altas do Norte e Centro, onde será do quadrante oeste".

O IPMA prevê ainda uma "pequena subida da temperatura mínima" e uma "pequena subida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro".

Continuam a existir poeiras em suspensão.