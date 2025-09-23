Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em 2024, a média de materiais sustentáveis usados pela empresa situava-se nos 26%. Até ao final deste ano, o valor deverá subir dois a três pontos percentuais, acompanhando a aposta em soluções como resinas circulares e aditivos de menor pegada carbónica.

“Estamos a fechar o ciclo: a Continental está a reforçar o seu compromisso com a economia circular e a traçar o seu caminho para o futuro”, afirmou Jorge Almeida, diretor de Sustentabilidade da Continental Tires, em comunicado enviado ao 24notícias.

Além da borracha natural de fornecimento responsável, a Continental está a investir em borracha sintética produzida não só a partir de pneus em fim de vida, mas também de óleo alimentar usado, fornecido por parceiros como a Synthos e a TotalEnergies Cray Valley, segundo os padrões da certificação internacional ISCC PLUS.

Outro eixo central são as resinas circulares, que tornam a borracha mais flexível e melhoram o desempenho global dos pneus, nomeadamente na aderência em piso molhado, na resistência ao rolamento e na durabilidade. A empresa também já incorporou aditivos inovadores, como o TMQ da LANXESS, com uma pegada de carbono 30% inferior ao convencional.

Para assegurar a rastreabilidade, a Continental utiliza uma abordagem de balanço de massas, que mistura matérias-primas fósseis, renováveis e recicladas durante a produção, garantindo a certificação da sua utilização ao longo da cadeia de valor.

Segundo Matthias Haufe, diretor de Desenvolvimento de Materiais e Industrialização da Continental Tires, esta metodologia permite “aumentar continuamente a proporção de matérias-primas sustentáveis na produção de pneus e documentar de forma transparente os progressos alcançados”.

Fundada em 1871, a Continental é uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, com mais de 57 mil colaboradores 20 fábricas e 16 centros de desenvolvimento a nível global. Em 2024, o setor de pneus gerou receitas de 13,9 mil milhões de euros.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.