A Infraestruturas de Portugal anunciou que vai realizar trabalhos de manutenção no separador central do IC19, entre os quilómetros 6 e 4, abrangendo os concelhos de Sintra e Amadora.

Para garantir a segurança dos condutores e dos trabalhadores, será necessário suprimir a via da esquerda na passagem pelo local dos trabalhos.

As intervenções vão decorrer em período noturno, entre as 23h00 e as 5h00, de sexta-feira, 24 de outubro, até domingo, 26 de outubro.