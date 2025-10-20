Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Infraestruturas de Portugal anunciou que vai realizar trabalhos de manutenção no separador central do IC19, entre os quilómetros 6 e 4, abrangendo os concelhos de Sintra e Amadora.

Para garantir a segurança dos condutores e dos trabalhadores, será necessário suprimir a via da esquerda na passagem pelo local dos trabalhos.

As intervenções vão decorrer em período noturno, entre as 23h00 e as 5h00, de sexta-feira, 24 de outubro, até domingo, 26 de outubro.

A empresa pública pediu a compreensão dos automobilistas pelos incómodos que possam surgir, sublinhando que as obras têm como objetivo melhorar a segurança da via e de quem a utiliza.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.