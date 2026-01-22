Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Aqui está a lista completa dos nomeados:

Melhor Filme

"Bugonia"

"F1"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"The Secret Agent"

"Sentimental Value"

"Sinners"

"Train Dreams"

Melhor Realizador

Chloé Zhao ("Hamnet")

Josh Safdie ("Marty Supreme")

Paul Thomas Anderson ("One Battle After Another")

Joachim Trier ("Sentimental Value")

Ryan Coogler ("Sinners")

Melhor Ator

Timothée Chalamet ("Marty Supreme")

Leonardo DiCaprio ("One Battle After Another")

Ethan Hawke ("Blue Moon")

Michael B. Jordan ("Sinners")

Wagner Moura ("The Secret Agent")

Melhor Atriz

Jessie Buckley ("Hamnet")

Rose Byrne ("If I Had Legs I’d Kick You")

Kate Hudson ("Song Sung Blue")

Renate Reinsve ("Sentimental Value")

Emma Stone ("Bugonia")

Melhor Ator Secundário

Benicio Del Toro ("One Battle After Another")

Jacob Elordi ("Frankenstein")

Delroy Lindo ("Sinners")

Sean Penn ("One Battle After Another")

Stellan Skarsgård ("Sentimental Value")

Melhor Atriz Secundária

Elle Fanning ("Sentimental Value")

Inga Ibsdotter Lilleaas ("Sentimental Value")

Amy Madigan ("Weapons")

Wunmi Mosaku ("Sinners")

Teyana Taylor ("One Battle After Another")

Melhor Argumento Adaptado

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"One Battle After Another"

"Train Dreams"

Melhor Argumento Original

"Blue Moon"

"It Was Just an Accident"

"Marty Supreme"

"Sentimental Value"

"Sinners"

Melhor Curta-Metragem de Animação

"Butterfly"

"Forevergreen"

"The Girl Who Cried Pearls"

"Retirement Plan"

"The Three Sisters"

Design de Guarda-Roupa

"Avatar: Fire and Ash"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"Sinners"

Melhor Casting (nova categoria)

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"The Secret Agent"

"Sinners"

Melhor Curta-Metragem de Ação Real

"Butcher’s Stain"

"A Friend of Dorothy"

"Jane Austen’s Period Drama"

"The Singers"

"Two People Exchanging Saliva"

Maquilhagem e Cabelos

"Frankenstein"

"Kokuho"

"Sinners"

"The Smashing Machine"

"The Ugly Stepsister"

Melhor Banda Sonora Original

"Bugonia"

"Frankenstein"

"Hamnet"

"One Battle After Another"

"Sinners"

Melhor Filme de Animação

"Arco"

"Elio"

"KPop Demon Hunters"

"Little Amélie or the Character of Rain"

"Zootopia 2"

Fotografia (Cinematografia)

"Frankenstein"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sinners"

"Train Dreams"

Documentário (Longa-Metragem)

"The Alabama Solution"

"Come See Me in the Good Light"

"Cutting Through Rocks"

"Mr. Nobody Against Putin"

"The Perfect Neighbor"

Documentário Curta-Metragem

"All the Empty Rooms"

"Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud"

"Children No More: Were and Are Gone"

"The Devil Is Busy"

"Perfectly a Strangeness"

Montagem

"F1"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sentimental Value"

"Sinners"

Melhor Filme Internacional

"The Secret Agent"

"It Was Just an Accident"

"Sentimental Value"

"Sirat"

"The Voice of Hind Rajab"

Canção Original

"Dear Me" ("Diane Warren: Relentless")

"Golden" ("KPop Demon Hunters")

"I Lied to You" ("Sinners")

"Sweet Dreams of Joy" ("Viva Verdi")

"Train Dreams" ("Train Dreams")

Design de Produção

"Frankenstein"

"Hamnet"

"Marty Supreme"

"One Battle After Another"

"Sinners"

Som

"F1"

"Frankenstein"

"One Battle After Another"

"Sinners"

"Sirat"

Efeitos Visuais

"Avatar: Fire and Ash"

"F1"

"Jurassic World Rebirth"

"The Lost Bus"

"Sinners"

O anúncio das nomeações confirma Sinners como o grande destaque da temporada, batendo o recorde de Titanic e La La Land com várias presenças também para Sentimental Value e One Battle After Another. A cerimónia dos Óscares terá lugar no dia 16 de março de 2026, com Conan O’Brien confirmado como anfitrião.

