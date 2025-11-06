Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Comissão de Supervisão e Reforma Governamental afirmou na carta que identificou “registos financeiros com anotações como ‘massagem para Andrew’, que levantam sérias questões”.

Segundo o documento, citado pela Sky News, a comissão “procura descobrir a identidade dos co-conspiradores e facilitadores do de Epstein, e compreender a total extensão das suas operações criminosas”.

A carta prossegue, dirigindo-se a Andrew: “As acusações amplamente documentadas contra si, juntamente com a sua longa amizade com o senhor Epstein, indicam que poderá ter conhecimento de atividades relevantes para a nossa investigação. Em nome da justiça para as vítimas de Jeffrey Epstein, solicitamos que colabore com a investigação da comissão, prestando um depoimento transcrito”.

O pedido de colaboração surge na sequência de novos documentos e trocas de emails de 2011, em que Andrew terá dito a Epstein: “Estamos juntos nisto”, segundo a Sky News.

A carta, assinada por 16 membros democratas do Congresso, foi enviada para o Royal Lodge, em Windsor Great Park, residência de onde o irmão de Carlos III concordou sair após ter sido despojado dos seus títulos reais.

No mesmo documento, os congressistas sublinham que as ligações de Andrew a Epstein “confirmam ainda mais a nossa suspeita de que poderá possuir informações valiosas sobre os crimes cometidos pelo senhor Epstein e os seus co-conspiradores”, pedindo-lhe que responda até 20 de novembro.

O pedido do Congresso surge depois de o rei ter retirado oficialmente ao irmão o título de príncipe e o tratamento de Sua Alteza Real, e de terem sido publicadas as memórias póstumas de Virginia Giuffre — que o acusou de a ter agredido sexualmente após ter sido apresentada a Epstein.

Giuffre alegou ter sido forçada a ter relações sexuais com o filho de Isabel II em três ocasiões — “uma na casa de Ghislaine Maxwell, em Londres, outra na residência de Epstein em Manhattan e outra na sua ilha privada, Little St. James”.

Epstein suicidou-se em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico sexual e conspiração num centro prisional de Nova Iorque.

