"O Egito trabalhará com os Estados Unidos para avançar com a reconstrução", disse Al-Sisi durante uma cerimónia na estância balnear de Sharm el-Sheikh.

Nesta conferência estiveram presentes mais de 30 líderes mundiais, entre os quais Donald Trump, presidente norte-americano, que irá também apoiar a reconstrução.

"Gaza será um lugar muito mais seguro, um lugar que reconstrói, e outros países na região vão ajudá-lo a reconstruir, porque são países com uma enorme riqueza e eles querem ver isso acontecer", disse Trump, considerando que a reconstrução de Gaza custará "um trilhão de euros".

Refira-se que segundo os últimos dados, mais de 193 mil edifícios foram destruídos nestes dois anos de guerra, entre os quais 213 hospitais e 1029 escolas.

