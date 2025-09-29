Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O cantor porto-riquenho Bad Bunny vai atuar no intervalo do Super Bowl LX, marcado para 8 de fevereiro de 2026, no Levi’s Stadium, em Santa Clara, Califórnia.

O anúncio foi feito este domingo pela NFL, que destacou a escolha do artista como um momento histórico para o maior palco do futebol americano.

Em comunicado, na CNN, Bad Bunny, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martínez Ocasio, afirmou que a experiência “vai além de mim mesmo” e é dedicada ao seu povo, à sua cultura e à história de Porto Rico.

O artista terminou recentemente uma residência de dois meses no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, em San Juan, com um concerto transmitido pela Amazon, contribuindo com centenas de milhões de dólares para a economia local.

Jay-Z, dono da gravadora Roc Nation que produziu o espetáculo em parceria com a NFL e a Apple Music, elogiou o impacto do cantor: “O que o Benito fez e continua a fazer por Porto Rico é verdadeiramente inspirador. Estamos honrados em tê-lo no maior palco do mundo.”

Oliver Schusser, vice-presidente da área de Música, Desporto e Beats da Apple, classificou a ascensão do artista como “meteórica” e destacou o papel de Bad Bunny na elevação da música latina à cultura pop global.

Bad Bunny iniciará uma digressão mundial em novembro, com paragens na América Latina, Europa, Ásia e Oceânia, incluindo Lisboa, nos dias 26 e 27 de maio. O cantor justificou a ausência de concertos nos Estados Unidos devido a receios relacionados com a presença de serviços de imigração (ICE) nos locais dos espetáculos.