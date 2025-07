Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia de entrega decorreu no passado dia 29 de junho, no quartel dos Bombeiros de Odivelas, e contou com a presença de diversas entidades e representantes institucionais. Estiveram presentes o presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Odivelas, o comandante da corporação, o presidente da Câmara Municipal de Odivelas, o presidente da Junta de Freguesia de Odivelas, membros da Comunidade Islâmica de Lisboa, o pároco da Paróquia de Odivelas e vários outros convidados.

Durante o evento, foi sublinhado o simbolismo da ambulância como veículo de vida e esperança. "Salvar uma vida é a missão mais importante que podemos assumir enquanto sociedade", destacou-se na cerimónia, realçando o impacto concreto da nova viatura no apoio às emergências locais.

O presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Mohamed Ikbal, afirmou que esta oferta representa mais do que um contributo material. “É a reafirmação do nosso empenho em construir uma sociedade inclusiva, onde a ajuda mútua e o respeito são pilares fundamentais”, declarou.

A ambulância doada está preparada para prestar cuidados pré-hospitalares e será integrada de imediato nas operações diárias dos Bombeiros de Odivelas, fortalecendo a resposta rápida a situações críticas.