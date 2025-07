Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Boticas, no distrito de Vila Real, recebeu um evento de recriação histórica das invasões francesas que resultou numa acidente com pólvora seca que atingiu de forma grave duas pessoas.

A semana passada, a Associação Cultura e Recreio 13 de Setembro, de Sobral de Monte Agraço, comunicou que os dois feridos eram Sónia Ribeiro e Arlindo Silva, que sofreram "um acidente na recriação histórica de Boticas" e estavam "ambos internados nos cuidados intensivos, na unidade de queimados, no Hospital de São José em Lisboa".

O 24notícias sabe que Sónia Ribeiro acabou por não resistir aos ferimentos e morreu esta segunda-feira, 7 de julho.

Nas redes sociais, o PS de Sobral de Monte Agraço deixou uma mensagem de condolências pela "partida precoce" da presidente da Associação 13 de Setembro.

Também o Município de Sobral de Monte Agraço publicou uma nota de pesar nas redes sociais, onde Sónia Ribeiro é descrita como uma "pessoa profundamente envolvida na vida social do concelho, sendo presença constante em múltiplas iniciativas culturais, sociais e cívicas".

Os Bombeiros Voluntários do Sobral de Monte Agraço, onde Sónia Ribeiro era bombeira, anunciaram que não vão realizar as comemorações do 112° aniversário da corporação. O corpo de Sónia será velado no quartel, com a data ainda por definir.

Também a CDU Sobral de Monte Agraço, onde Sónia Sobral era dirigente associativa e militante, publicou um comunicado nas redes sociais.

"Será sempre recordada pela coragem, tenacidade, humildade, amizade e solidariedade que orientaram a sua vida", lê-se.

O Monte Agraço Futebol Clube, onde Sónia Sobral era diretora, publicou, também, uma nota de pesar no Facebook.