Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa carta conjunta enviada aos 193 Estados-membros da ONU, o embaixador de Serra Leoa, Michael Imran Kanu, atual presidente do Conselho de Segurança, e a presidente da Assembleia-Geral, Annalena Baerbock, "deram início" ao processo de seleção, "solicitando candidatos".

"O cargo de secretário-geral é de grande importância e exige os mais altos padrões de eficiência, competência e integridade, além de um firme compromisso com os objetivos e princípios da Carta das Nações Unidas", escreveram.

António Guterres é atual secretário-geral da ONU, o nono neste cargo. O português tomou posse a 1 de janeiro de 2017, tendo sucedido ao sul-coreano Ban Ki-moon, que esteve no cargo entre 2007 e 2016. O cargo foi formado em 1945, sendo o primeiro secretário o britânico Gladwyn Jebb.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.