Os condutores vão sentir novas variações nos preços dos combustíveis a partir desta segunda-feira. De acordo com as previsões divulgadas pela Revista ACP, o gasóleo simples deverá encarecer 1,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina simples 95 vai registar uma ligeira descida de 0,5 cêntimos.

Com base em dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo em Portugal situava-se na sexta-feira (6 de novembro) em 1,589 euros por litro, enquanto a gasolina custava 1,706 euros.

Com as novas atualizações, o preço médio do gasóleo simples deverá fixar-se nos 1,604 euros por litro, e o da gasolina simples 95 deverá baixar para 1,701 euros.

O ACP sublinha que estas previsões assumem a manutenção das medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo — entre elas a redução do Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP) e a compensação da receita adicional do IVA —, que continuam a mitigar os efeitos do aumento dos preços da energia.

A DGEG publica semanalmente a evolução dos preços médios dos combustíveis, acompanhando a variação dos mercados internacionais e os ajustamentos fiscais internos.

