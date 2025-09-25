Não há previsão de quando é que a situação estará resolvida e os comboios estão a circular normalmente entre Cais do Sodré e Oeiras, confirmou o 24notícias junto da CP-Comboios de Portugal.
Entre Oeiras e Cascais os comboios circulam em via única.
A circulação chegou a estar completamente interrompida devido à queda de uma catenária.
A circulação de comboios ficou interrompida pelas 12h50 desta quinta-feira.
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários