Artur Mota referiu que, pelas 22h30, as frentes ativas, na Cocanha e em Bustelo, ardiam com “média intensidade” e que o resto do perímetro do fogo estava a “entrar em rescaldo”.

Por esta hora, não havia situações a inspirar preocupações, depois de uma tarde em que as chamas estiveram no parque empresarial, em Outeiro Seco, na zona industrial da Cocanha, mesmo às portas da cidade de Chaves, e em Bustelo.

As próximas horas vão ser, segundo Artur Mota, de muito trabalho de rescaldo, contenção e de trabalho das cinco máquinas de rasto que estão no terreno, onde o vento continuava a soprar com muita intensidade.

Pelas 22h45, segundo a página da Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam mobilizados para esta ocorrência 500 operacionais e 159 meios terrestres.