Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A organização de defesa do consumidor destaca que a eficiência começa ainda antes da utilização do aparelho. De acordo com a DECO PROteste, a escolha de um equipamento adequado à dimensão da divisão e a instalação correta são fatores determinantes para um consumo equilibrado. O isolamento térmico da casa, sobretudo em portas e janelas, é apontado como uma das principais formas de reduzir a carga de trabalho dos sistemas de climatização.

A entidade sublinha também a importância de instalar a unidade exterior do ar condicionado numa zona sombreada e ventilada, de forma a evitar um funcionamento mais intenso devido ao calor acumulado. A manutenção regular é igualmente considerada essencial. Os filtros devem ser limpos pelo menos duas vezes por ano, na primavera e no outono, para garantir o desempenho ideal do equipamento.

Entre as medidas sugeridas está ainda a utilização de modelos inteligentes, que permitem controlo remoto e gestão mais eficiente dos períodos de funcionamento. Além disso, a climatização deve incidir apenas nas divisões ocupadas, mantendo as portas fechadas para concentrar o fluxo de ar.

Durante o inverno, a entrada de luz solar contribui naturalmente para o aquecimento das divisões, reduzindo a necessidade de esforço adicional por parte do ar condicionado. A entidade destaca também a relevância da humidade: em algumas situações, é o excesso de humidade, e não a temperatura, que provoca desconforto. O modo de desumidificação pode, assim, melhorar o ambiente interior e reduzir o consumo energético.

Fórmula para calcular o custo energético

A capacidade de aquecimento ou arrefecimento dos aparelhos é geralmente expressa em quilowatts (kW) ou em BTU/h (british thermal units). A conversão de BTU/h para kW faz-se multiplicando o valor por 0,293 e dividindo por 1000.

O cálculo do consumo energético diário baseia-se na fórmula:

Potência (W) × horas de utilização = consumo em watt-horas (Wh)

Convertendo-se em seguida para quilowatts por hora (kWh), unidade utilizada nas faturas de eletricidade. Para fazer isso é necessário dividir o resultado por 1000 para converter de watt-horas para kWh.

Exemplo: um equipamento de 1000 W (1kW) utilizado durante 5 horas por dia consome 5 kWh. Com um custo médio de 0,20 € por kWh, o gasto diário ascende a 1 euro.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.