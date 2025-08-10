Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As vítimas, residentes em Paços de Ferreira, seguiam em embarcações registadas numa empresa dessa localidade, avança o Jornal de Notícias.

O acidente ocorreu quando a mota conduzida pela jovem atingiu lateralmente a do pai, provocando-lhe lesões graves na coluna, que se revelaram fatais. A adolescente foi transportada para o Hospital de Penafiel.

O alerta foi dado por Diana Silva, que se encontrava na ilha e testemunhou o acidente.

"Estava a olhar para o rio e não queria acreditar naquilo que via... o socorro foi muito rápido", disse, acrescentando que soube da morte de uma das vítimas apenas mais tarde, ao jantar.

O resgate inicial foi feito por embarcações de recreio, que transportaram as vítimas para a Praia Fluvial de Bitetos, no concelho do Marco de Canaveses, onde aguardaram assistência dos Bombeiros do Marco de Canaveses, SIV de Cinfães, VMER do Vale do Sousa, GNR de Alpendorada e Polícia Marítima do Douro.

Testemunhas no local referem que a zona é frequentemente palco de comportamentos perigosos por parte de condutores de motas de água, com críticas a manobras de risco e exibicionismo junto a praias fluviais.