A empresa global especializada em soluções integradas para a cadeia de abastecimento, logística e tecnologia – diz pretender aumentar “nos próximos meses”, dos atuais 80 para 150, os trabalhadores que emprega no Havi TechHub.
“Esta decisão reflete o reconhecimento do talento nacional, do dinamismo do ecossistema tecnológico lisboeta e da afinidade com os valores portugueses de inovação, colaboração e visão de futuro”, refere a organização.
Há cerca de um ano, Lisboa foi “estrategicamente escolhida” pela Havi para acolher o seu centro de inovação tecnológica global, o Havi TechHub.
Em comunicado, a empresa norte-americana anuncia ainda que, “nos próximos anos”, o Havi TechHub irá receber um investimento de cerca de 200 milhões de euros que “contribuirá diretamente para o desenvolvimento económico local e para o posicionamento de Lisboa como um centro tecnológico global de referência”.
Para o próximo dia 17 de setembro está prevista a inauguração de novas instalações da Havi em Lisboa, no Cais do Sodré, num evento que contará com a presença do presidente global da empresa, Neil Humphrey, e do vice-presidente sénior da Havi e presidente executivo (CEO) do Havi TechHub, Reto Sahli.
Na ocasião, avança, serão apresentadas “grandes novidades tecnológicas, investimentos e outros marcos a nível nacional e global”.
“Esta inauguração assinala um momento estratégico para a Havi e reafirma a aposta em Lisboa como centro de excelência tecnológica global da marca”, destaca.
Fundada em 1974, em Chicago, presente em três dezenas de mercados e com mais de 7.000 colaboradores, a Havi está em Portugal desde 1993, contando atualmente com 250 trabalhadores em Lisboa e Porto.
