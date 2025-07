Este artigo é sobre Coimbra . Veja mais na secção Local

Na nova temporada da série The Next Big Idea mudamos o foco para as cidades que estão a transformar Portugal. A nossa cidade da semana é: Coimbra.

Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt No primeiro episódio mostramos como é que a cidade está a atrair empresas, talento e investimento, ligando universidades, startups e tecnologia. Durante décadas, Coimbra habituou-se a ver os seus estudantes partirem depois do diploma. Agora, há um esforço concertado para inverter essa tendência: transformar a cidade num verdadeiro ecossistema de inovação, onde o talento formado localmente encontra oportunidades para ficar, crescer e empreender. Fomos até Coimbra para explorar os bastidores dessa transformação. A tradição académica e a qualidade da formação são apontadas como vantagens competitivas mas é preciso fazer mais. Por isso, entidades como a Universidade de Coimbra, o Politécnico, o Instituto Pedro Nunes e a Câmara Municipal estão hoje alinhadas num plano comum: criar pontes entre o conhecimento e o mercado, entre a investigação e o investimento. Empresas como a Critical Software ou a Feedzai são referidas como exemplos de sucesso nascidos deste ecossistema, com impacto internacional e raízes nos laboratórios da universidade. Mas há também novos clusters a emergir, nomeadamente nas áreas da saúde, do espaço e da conectividade. Como se chega ao número de 520 mil milhões de euros? Os programas da UE apoiaram startups europeias com 12 mil milhões de euros.

As startups que foram alvo desse investimento angariaram adicionalmente 70 mil milhões de euros em capital de risco.

Nestas rondas de investimento, as startups visadas conseguiram uma avaliação total de mercado de cerca de 520 mil milhões de euros.

Este valor representa 10% de todas as startups apoiadas por capital de risco na Europa. O episódio mostra como Coimbra se posiciona como cidade atrativa para centros de desenvolvimento, com argumentos como a qualidade de vida, a centralidade geográfica, a proximidade a aeroportos, e a facilidade de acesso a talento qualificado. Ao mesmo tempo, aponta os desafios que ainda existem, desde a falta de espaços de acolhimento empresarial até à necessidade de criar um ambiente urbano mais dinâmico, com cultura, habitação e desporto. A iniciativa Coimbra Invest Summit, organizada em julho, é apresentada como um dos marcos desta nova estratégia, que procura posicionar a cidade como uma alternativa credível no mapa global da inovação. Será Coimbra o futuro da inovação em Portugal? Descobre mais no episódio completo.