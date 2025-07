Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a organização, apresentar-se-ão os quatro primeiros episódios desta série documental e será lançado, "em primeira mão", o Quarteirão “Atlântico” pelo Professor Hélder Pacheco e por Gaspar Leite.

No site do projeto podem ver-se alguns dos conteúdos, por exemplo - o Quarteirão do Bonfim - apresentado pela argentina Agustina Fortunato, co-proprietária do A Certain Café, que dá a conhecer "a energia vibrante e criativa do Bonfim". Também estão disponíveis os recantos do Quarteirão Boavista e o "espírito académico" do Quarteirão Universitário.

Projeto

Segundo a vereadora do Turismo e Internacionalização, Catarina Santos Cunha, estas partilhas permitem "conhecer particularidades e características que jamais teríamos conhecimento se não fosse a experiência imersiva".

A iniciativa portuense preparou também uma mesa redonda , “O Porto visto por quem o vive”, moderada pela vereadora e que contará com a presença de alguns embaixadores do projeto. A estratégia do projeto passa pela "descentralização dos fluxos turísticos a valorização da autenticidade local e o equilíbrio entre a experiência dos visitantes e a qualidade de vida dos residentes", segundo o que revela a entidade.