"Embora as graves interrupções de rede tenham afetado todas as operadoras portuguesas durante o apagão", os clientes móveis "na rede da Digi eram significativamente mais propensos a sofrer uma perda total de serviço", refere o estudo.

De acordo com o documento, "até 90% dos assinantes da Digi ficaram s em cobertura móvel por mais de 24 horas, a interrupção expôs lacunas críticas na redundância em várias camadas de infraestrutura, desde 'sites' móveis na borda até o núcleo, refletindo potencialmente as limitações da construção de rede menos madura" desta operadora em Portugal.

Segundo a Ookla, "no pico da interrupção do serviço, entre seis e oito horas após a perda de energia, os assinantes da Meo tinham, em média, metade da probabilidade de perder o serviço comparativamente aos da NOS, quatro vezes menos do que os da Vodafone e seis vezes menos do que os da Digi".