Para assinalar o seu legado, foi colocado em circulação um elétrico articulado com o nome de André Marques, reconhecendo a dedicação, profissionalismo e humanidade do colaborador, que durante 15 anos se destacou pela lealdade e excelência no serviço.

“André Marques representou o melhor da CARRIS e da cidade de Lisboa. Era um profissional amável, sorridente e sempre disponível para ajudar. A sua perda é irreparável, mas o seu legado viverá nas ruas que percorreu e nos corações de quem com ele se cruzou”, afirmou o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, em comunicado.

Em sinal de respeito, a CARRIS decidiu cancelar o tradicional Desfile dos Clássicos do Museu da Carris, que estava previsto para o próximo sábado, dia 20.

A CML e a CARRIS reiteraram as mais sinceras condolências à família, amigos e colegas de André Marques, e reforçaram o compromisso de garantir condições de segurança e dignidade para todos os profissionais que diariamente asseguram a mobilidade urbana na capital.

O gesto simbólico pretende não só homenagear André Marques, mas também valorizar todos os trabalhadores da CARRIS, cuja dedicação é essencial para o funcionamento da cidade.

