De acordo com as escalas, estão hoje, sábado, dia 13 de setembro, encerradas as urgências destas especialidades no Hospital de Portimão (obstetrícia), no Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, no Hospital São Bernardo, em Setúbal, no Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e no Hospital de Abrantes, de acordo com a Agência Lusa.

No domingo, está prevista a reabertura da urgência de obstetrícia do Hospital de Portimão e o encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Vila Franca de Xira.

Mantêm-se encerradas neste dia as urgências destas especialidades nos hospitais do Barreiro, Setúbal, Portimão e Abrantes, segundo as escalas consultadas pela agência Lusa às 7h45 de hoje.

Os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital Vila Franca de Xira, do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital Santo André, em Leiria, vão estar condicionados durante o dia de hoje, recebendo apenas casos encaminhados pelo CODU/INEM.

As urgências pediátricas do Hospital Vila Franca de Xira também estão com constrangimento durante o fim de semana, dando resposta apenas a casos encaminhados pelo INEM, o mesmo acontecendo no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, entre as 20h00 e as 24h00.