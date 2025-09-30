Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Braga, localizou esta semana um menor de 10 anos em Vila Nova de Famalicão e entregou-o à sua mãe, no âmbito de um processo de incumprimento das responsabilidades parentais por parte do pai.

O menor e o progenitor estavam em paradeiro desconhecido desde julho, tendo o pai desligado o telemóvel e cessado a presença online, sem manter contacto com familiares próximos. Com o início do ano letivo e a ausência da criança na escola, a PJ intensificou diligências na zona de Delães, localizando o menor num edifício devoluto, utilizado por pessoas ligadas ao consumo de estupefacientes, sem eletricidade ou água canalizada.

A criança encontrava-se com múltiplas lesões compatíveis com picadas e vestindo roupas do pai, evidenciando falta de higiene e total ausência de condições mínimas de habitabilidade e alimentos disponíveis.

Em articulação com o Tribunal de Família e Menores de Guimarães e com a CPCJ, o menor foi entregue à mãe e encaminhado ao Hospital de Vila Nova de Famalicão para avaliação médica.