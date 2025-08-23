Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Controlam pragas, ajudam na polinização, têm potencial na medicina, podem ser alimento e até produzem “papel”. Estas são as cinco razões que Seirian Sumner, professora de Ecologia Comportamental na University College London (UCL), apontou à CNN para que se tenha mais “carinho” pelas vespas.

As vespas fascinam a ciência há séculos. Aristóteles já as descrevia como diferentes das abelhas, enquanto Charles Darwin chegou a questionar a criação divina ao observar o seu comportamento. Hoje, a investigação continua a revelar novos aspetos surpreendentes destes insetos.

Seirian Sumner participou recentemente numa exposição dedicada às vespas no Museu de Zoologia de Londres e explicou à CNN o seu objetivo: “Quero revelar o mundo invisível da vida das vespas e mostrar porque devemos apreciá-las tanto quanto eu”.

“As vespas são pesticidas da natureza”, afirma Sumner. Sem elas, o recurso a químicos nocivos na agricultura seria muito maior.

Tal como as abelhas, também as vespas visitam flores em busca de néctar e desempenham um papel relevante na polinização, embora menos reconhecido.

O veneno de algumas espécies contém compostos com propriedades antibióticas e até moléculas que poderão ser usadas em terapias contra o cancro.

Em várias culturas, sobretudo na Ásia, as vespas são consumidas como fonte de proteína. Para muitos povos, fazem parte da dieta tradicional.

Ao recolherem fibras de madeira e misturarem-nas com saliva, criam um material semelhante ao papel, usado na construção dos ninhos. “O papel dentro dos ninhos é verdadeiramente notável”, sublinha Sumner.

Além destes pontos, a cientista lembra que espécies como a vespa-papeleira ajudam a compreender fenómenos sociais complexos, como a evolução do altruísmo: algumas nascem com potencial para ser rainhas, mas começam como operárias e só mais tarde assumem a liderança.

Polinizadores em Portugal

Em território nacional, o projeto As Colmeias da Joana, fundado por Joana Botto, tem como lema “Salvar os polinizadores através da educação”. A iniciativa organiza visitas ao apiário em Loures, dinamiza atividades em escolas e realiza resgates de abelhas e vespas, procurando sensibilizar para a importância destes insetos sem os prejudicar. O 24notícias teve a oportunidade de falar com a fundadora para perceber melhor como funciona o projeto.