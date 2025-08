Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os corpos foram localizados no mesmo ponto onde se deu o colapso, provocado por um “evento sísmico” cuja origem — natural ou ligada às perfurações — continua sob investigação.

O deslizamento ocorreu numa das maiores minas subterrâneas de cobre do mundo, operada pela empresa pública Codelco. Desde sexta-feira, a atividade na mina está suspensa por ordem do governo chileno.

O acidente já é um dos mais trágicos das últimas décadas em El Teniente, com seis vítimas mortais no total, além de nove feridos, todos fora de perigo.

A Codelco garantiu que fará “tudo o que for necessário” para apurar os factos, de acordo com a Agência Lusa na SIC Notícias.

El Teniente foi responsável por 6,7% da produção de cobre do Chile em 2023. Apesar do incidente, a indústria mineira chilena mantém uma das taxas de mortalidade do mundo mais baixas do mundo.